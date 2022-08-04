Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yangının erken fark edilmesiyle 104 kişi tahliye edildi. Kimi hasta kucakta kimi hasta da tekerlekli sandalyede tahliye edilirken, yangında yaşanan can pazarı kameraya

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yangının erken fark edilmesiyle 104 kişi tahliye edildi. Kimi hasta kucakta kimi hasta da tekerlekli sandalyede tahliye edilirken, yangında yaşanan can pazarı kameraya

yansıdı. Alev alev yanan çatıyı söndürme çalışmaları da dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.

Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi

Yangında can pazarı yaşandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. 104 kişi binadan kısa sürede dışarı çıkartıldı. Hastalar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf edildi. Bu sırada İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri de hazır bekletildi. Çatının tamamen çökme ve çalışanların can güvenliği dikkate alınarak helikopter kullanılmadı. Yangında ayrıca 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinası, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli de görev yaptı. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalarından ardından kontrol altına alındı. Çatı büyük çapta hasar gördü. Tamamen yanan çatı havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Hastanenin Başhekimi Uz.Dr. Stati Leana ile birlikte çalışmaları inceledi.