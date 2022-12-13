Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkların karaya çıkış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkların karaya çıkış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Tekirdağ Balık Hali ve karaya çıkış noktalarında denetimler yapıldı. Denetimde avlanan balıkların boyları tek tek ölçüldü. Denetimlerde genel olarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, aykırı avcılık yapanlara gerekli idari cezaların kesileceği vurgusu yapıldı. Sürdürülebilir balıkçılık için 7/24 esaslı denetimler, Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam edecek.