TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Son oynanan Ankara Demirspor maçında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekipte Muhammet Yılmaz’ın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Muhammet Yılmaz’a bugüne dek vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Muhammet Yılmaz yönetiminde 6 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez de mağlup oldu.