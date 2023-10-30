TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Balıkesirspor, 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu aldığı karar ile Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman’ı süre belirtilmeksizin kadro dışı kaldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımızdan; Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman teknik heyetimizin görüşü ve raporu, yönetimin kurulumuzun onayı ile kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”