TFF 3. Lig 2. Grup’un 9. haftasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Futbolcuların antrenmanlarda gösterdiği yüksek motivasyon ve disiplin, taraftarlar arasında da umut vermiş durumda. Balıkesirspor’un, Etimesgut Belediyespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak, sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.

Milyonluk lüks araba ile değil milyonluk güreş devesi ile sünnet konvoyu Milyonluk lüks araba ile değil milyonluk güreş devesi ile sünnet konvoyu

Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşması, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’da oynanacak.

Kaynak: iha