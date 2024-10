Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, Teknik Direktör Levent Eriş’in neden görevinden ayrıldığını bilmediklerini söyleyerek, “Maalesef öğrendik ki hocamızın adeti buymuş. Bu hoca her yıl iki takım değiştiriyormuş. Adamın karakter sorunu var” dedi.

Balıkesirspor’un tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, hem takımın son durumunu hem de görevinden aniden ayrılan Teknik Direktör Levent Eriş hakkında önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasına Levent Eriş ile başlayan Başkan Bekki, "Sezon başında istedik ki kariyerli bir hocayla, bizi hedeflerimize taşıyacak bir hocayla anlaşalım. Daha sonra Levent Eriş ile mutabık olduk ve her konuda anlaştık. Ancak kazandığımız maçlarda dahi takımın oyunundan hiç memnun değildik. Ama bunu da sürekli hocayı eleştirmemek için dile getirmedik. Sonuçta bu bir süreçti ve zamana ihtiyaç vardı. Aksine hocamızın tüm taleplerini yerine getirmek için çaba harcadık. Levent Eriş’in şampiyonluk primi hariç bir sezonda alacağı ücretin peşinatı olan yıllık ücretin yarısını ilk iki ay içinde ödedik. Bu zamana kadar toplam 2 milyon 500 bin TL ödedik. Hukuki olarak bunu geri almamız mümkün değil. Bir maaş ödemesi 250 bin TL alacağı vardı, onu Çayeli maçı öncesinde vermedik. Çünkü hocanın kaçacağını anladım. Neden gitti emin değiliz, biz de merak ediyoruz. Ayrılmasını biz istemedik, kendisi gitti. Futbolcuların çok alacağı yok, paraları ödeniyor. Maalesef öğrendik ki hocamızın adeti buymuş. Bu hoca her yıl iki takım değiştiriyormuş. Her takımdan 2’şer, 3’er milyon lirayı alıp gidiyormuş. Adam ileriye dönük alacaklarını bıraktı. Peki haklı olsa bırakır mıydı? Adam haksız. Adamın karakter sorunu var. Böyle bir pozisyonda takım terk edilemez. Dün oyuncularımızla yaptığımız toplantıda karşılıklı beklentilerimizi konuştuk ve herhangi bir olumsuz hava kesinlikle yoktu" ifadelerini kullandı.

Takımın son durumu hakkında da bilgiler veren Başkan Abdullah Bekki, "Salı gününden itibaren Balıkesirspor’u alt yapı hocaları hazırlıyor. Alt yapı hocaları ve futbolcularla toplantı yaptık, Tire maçına bu hocalarımızla çıkacağız. Takımın genel durumu iyi. Herhangi bir sorun yok. Yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Yeni hocada akademik eğitimi olmasını istiyoruz, teknik taktik verimli olsun. Hedefleri olsun, genç olsun istiyoruz. Bu doğrultuda araştırmalarımız devam ediyor. Yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz" şeklinde konuştu.