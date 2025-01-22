Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaptıklarını ve sezonu da arzu edilen yerde bitirecekerini söyledi.

Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, ligin ikinci yarısına yapılan başlangıç, camianın transfer beklentileri ve takımın genel gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bekki, “Lige verilen arayı hocamız İsmail Ertekin ve ekibinin planları doğrultusunda; Antalya kampı ile iyi bir şekilde değerlendirdik. Futbolcularımızın lige dönüşünde hafta sonu sergiledikleri performans Antalya kampının çok verimli bir şekilde geçtiğini, sahada oyuna ve sonuca yansıdığını görmek oldukça sevindiricidir. Nihayetinde Fatsa Belediyespor karşısında deplasmanda 3 gollü galibiyet ile iyi bir başlangıç yaptık. Bu galibiyet oyuncularımızın, teknik ekibin ve personelimizin motivasyonunu arttırırken tüm camianın takımına olan güveni daha da güçlendi. Şimdi yönetim olarak yoğun bir mesai ile hedefimize odaklandık. Önceliklerimizi belirledik. Şu anda iki önceliğimiz var. Biri takım içinde birlik, beraberliğin üst seviyede sağlanması ve bunu ligin sonuna kadar sürdürmek. Daha önceki basın toplantımızda bir diğer önceliğimizin sahada ter döken futbolcu kardeşlerimiz ile teknik ekibimiz ve personelimizin ödemeleri olacağını ifade etmiştik. Ne mutlu ki bugün için oyuncularımızın, teknik ekip ve personelimizin geçmişe dönük peşinat, maaş ve prim alacakları yoktur. Bundan sonraki amacımız futbolcularımızın alacaklarını ve primlerini gününde ödemek için çalışıyoruz" dedi.

Balıkesirspor büyük sportif başarıları tarihinin pek çok döneminde yaşamış bir takım olduğunu belirten Başkan Bekki, "Bu başarılı takımın taraftarları ve şehrimizin dinamiklerinin her dönem olduğu gibi yönetimlerden beklentilerinin büyük olması kadar doğal bir durum da olamaz. Başarıya odaklı bir sportif yapılanmanın beklentisi tabi ki takımı daha da güçlendirecek transferlerin yapılmasıdır. Kamuoyuna yansıdığı gibi geçen sezonlardan, özellikle geçtiğimiz sezon devre arası gerçekleştirilen transferlerden futbolculara ve teknik heyete olan, bizlerin dönemine devreden borçlar nedeniyle transfer yasağımız var. 13 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminden itibaren önümüzde 11 Şubat’a kadar bir süre söz konusu. Bir an önce tahtayı açmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Diğer taraftan hocamız İsmail Ertekin ve teknik sorumlularımız transfer için ihtiyaç duyulan bölgelere; takımımıza en uygun oyuncuların belirlenmesi çalışmalarını yürütüyor. Sadece transfer talebini karşılamaya yönelik transfer yapma niyetinde hiç olmadık. Hedefimiz ve kriterimiz takıma ikinci yarıdan başlayarak; önümüzdeki sezonlarda katkı verecek, uygun maliyetli ve takımın geleceğine değer katacak oyuncuların transfer edilecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Bekki, sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

"Bu hafta cumartesi günü Uşakspor maçı başta olmak üzere bundan sonraki tüm müsabakalarımız final niteliğinde olacaktır. Bu takım inşallah ligin sonunda istenilen yerde olacaktır. Bu hafta sonu Balıkesir halkının ve değerli Balıkesirspor taraftarının stadımızı doldurmasını bekliyoruz. Yönetimimize ve takımımıza bu süreçte maddi manevi destek olan Balıkesir İş Dünyasına, Odalarımıza, Derneklerimize, Kurumlarımıza, Belediyelerimize ve en önemlisi de taraftarımıza son olarak da sesimizi duyuran siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.”