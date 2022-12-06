Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çalıştay düzenleyen Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF), Ayvalık Ticaret Odası’na yönelik nazik bir ziyarette bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çalıştay düzenleyen Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF), Ayvalık Ticaret Odası’na yönelik nazik bir ziyarette bulundu.

Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Genel Başkanı Mehmet Çalışkan’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyarette; Genel Başkan Vekili Erkan Uzun, Genel Başkan Yardımcıları; İrfan Göktaş, Hayati Yılmaz, Belkıs Öğüt, Turgay Boduroğlu, Genel Sekreter Deniz Dinçer, Manisa Balıkesirliler Derneği Başkanı Muharrem İşbilir ve Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli hazır bulundu.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar’ın konukseverliğinde gerçekleşen ziyarette; BALDEF ile yapılabilecek işbirliği ve iyi uygulama paylaşımları gibi konularda istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, BALDEF’in gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Uçar, ATO’nun önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalar hakkında da konuk heyete bilgiler verdi.

Toplantı sonrasında Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, yeni seçilen Başkan Ali Uçar nezdinde; ATO yönetimi ve meclis üyelerine hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi.