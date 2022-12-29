Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği BAYŞAD yazarları fikir ve aksiyon adamı Hasan Basri Çantay’ı Liseli gençlere ve vatandaşlara anlattı.

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği BAYŞAD yazarları fikir ve aksiyon adamı Hasan Basri Çantay’ı Liseli gençlere ve vatandaşlara anlattı.

TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, gazeteci, yazar, fikir ve aksiyon adamı Hasan Basri Çantay vefatının 58. Yılında, öğrencisi olduğu Balıkesir Lisesi’nde düzenlenen panel ile anıldı. Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği yazarlarından Yusuf Akgül panelin moderatörlüğünü yaparken, Hasan Basri Çantay ve Mehmet Akif Ersoy gönüldaşlığına değindi. Eğitimci Yazar İsmail Sarıçay Hasan Basri’nin idealist dünyasından bahsederken, Din adamı Yaşar Kutlu ise Hasan Basri Çantay’ın İslami yönünden bahsederken en önemli eserinin açıklamalı bir Kur’an tercümesi olduğunu, Basri’nin eseri olan Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm’in İslam literatüründe önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Araştırmacı yazar Aydın Ayhan, Hasan Basri’nin hayatı ile ilgili olarak kesitler verdi. Balıkesir İdâdînin (Balıkesir lisesi) dördüncü sınıfındayken babasının vefatıyla tek erkek evlat olması nedeniyle okuldan ayrıldığını, ailenin geçimi için memuriyet hayatına atıldığını söyledi. Ayhan, Kuvayi Milliye ruhunun Balıkesir’deki yol göstericisi olan Hasan Basri’nin vatan ve millet aşkını anlattı. SES Gazetesinde yayımladığı vatanperver yazıları nedeniyle işgal kuvvetlerince hakkında yakalanma kararı çıktığını bu süreçte 9 ay boyunca sürgün olarak ilçelerde Kuvayı Milliye hareketini ateşlediğinin altını çizdi.

Balıkesir Lisesi öğrencilerinin izleyici olduğu Panele İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Ahmet Cengiz, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onacak, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Gülçin Yurdakul, Müze Müdürü Aytekin Yılmaz, Balıkesir Lisesi Okul Müdürü Sabahattin Arslan, Hasan Basri Çantay’ın akrabaları ve STK başkanları katıldı.