2022 Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından Konya’da tamamlandı. Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları’nda Balıkesir’i temsil eden para yüzücü Sinan Balacan Türkiye Şampiyonu oldu.

2022 Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından Konya’da tamamlandı. Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları’nda Balıkesir’i temsil eden para yüzücü Sinan Balacan Türkiye Şampiyonu oldu.

Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması, 65 kulüpten 195 sporcunun katılımıyla Konya’da tamamlandı. 2022 Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında Balıkesir’i temsil eden para yüzücü Sinan Balacan; SB3 kategorisi 50 m kurbağalamada yüzdüğü 01:20:93 derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Daha önce İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde mücadele etti. Sporculara madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Genel Sekreter Mehmet Berk İnan ve Para Yüzme Teknik Kurulu takdim etti.

Başarılarından dolayı sporcuya tebriklerini ileten Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizlere yaşattığı gurur için sporcumuzu yürekten kutluyorum. Engel tanımayan altın sporcularımız bu şehrin ve ülkenin parlayan yıldızları. Uluslararası arenada da şehrimizi, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Sporcumuz Sinan Balacan’ı azmi ve başarıları dolayısıyla tebrik ediyor, ailesine de emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum’ dedi.