Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Burhaniyeli öğrencileri ağırladı. Bitkilerin dünyasını ziyaret eden öğrenciler, BAÇEM’de bulunan Itır, tıbbi nane, lavanta, ekinezya, ölmez çiçek, limon otu gibi ürünlerle tanışma fırsatı buldu. Öğrenciler daha sonra tıbbi nane fidesi dikerek ekim heyecanını deneyimledi.

Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri BAÇEM’i ziyaret ederek fide dikimi gerçekleştirdi. 5.sınıfta okuyan öğrencilerden oluşan toplamda 70 kişi ıtır, tıbbi nane, lavanta, ekinezya, ölmez çiçek, limon otu gibi birçok bitkiyle tanıştı. İlk olarak BAÇEM’in tanıtımının yapıldığı gezide daha sonra öğrencilere bitkilerin tanıtımı yapıldı. Bitkileri koklayarak hafızalarında yer eden öğrenciler, bitkilerin kullanım alanları ve özelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

BAÇEM’de bitkilerin kalbine yolculuk yapan minikler aynı zamanda tıbbi nane fidesi dikmenin de heyecanını yaşadı. Öğrencilerle birlikte fideleri toprakla buluşturan yetkililer çocukların doğayla ve bitkilerle iç içe büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. BAÇEM’e gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret için yetkililer, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.