Milli Mücadeleden Bugüne Balıkesir’deki Gençlik ve Spor Faaliyetleri Çalıştayı düzenlendi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Balıkesir’in şampiyon sporcuları Milli Boksör Ali Eren Demirezen, Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Milli Güreşçi Hakan Kaya ve Milli Judocu Habibe Afyonlu katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda; Balıkesir’in İlk Gençlik ve Spor Faaliyetleri, Balıkesir’de Geçmişten Günümüze Yağlı Güreş Kültürü, Balıkesir’de Kurulan İlk Spor Kulüpleri ve Organizasyonlar, Milli Mücadele Döneminde Balıkesir’de Spor ve Önemli Spor Adamları konuları tüm yönleriyle ele alındı.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Kent Konseyi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesinin işbirliğinde; Cumhuriyetimizin 100. Yılında Milli Mücadeleden Bugüne Balıkesir’deki Gençlik ve Spor Faaliyetleri çalıştayı gerçekleştirildi. Türkiye’nin seçkin akademisyenleri, spor yöneticileri, şampiyon sporcular Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sporunu ve Balıkesir Spor Tarihini konuştu.

Çalıştay’da Balıkesir’in tesis anlamında ileri seviyede olduğu belirtilirken tesislerin etkin kullanımının artırılması, iyi politikaların uygulanması konularına da değinildi. Geçmişteki çalışmaların tespit edilmesi, gelecek ile ilgili neler yapılabileceği, Balıkesir sporunun vizyonuna ilişkin fikirler masaya yatırıldı. Onur konuklarının Efsane Atlet İsmail Akçay, Coşkun Ehlidil, Aydın Ayhan, Hakan Kaya, Aslan Seylanlı’nın olduğu Panelin 1. Oturumuna Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Azmi Yetim, Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fahri Akçakoyun, Doç. Dr. Erdil Durukan, Balıkesir Lisesi’nden Volkan Ali Bozdemir, Atatürk MTAL’den Bilal Gürhan konuşmacı olarak katıldı. Başkanlığını Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kuruçeşme’nin yaptığı ve Balıkesir’in şampiyonlarının yer aldığı 2. Oturum’a ise Milli Boksör Öğ. Gör. Ali Eren Demirezen, Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Milli Güreşçi Kerem Kamal ve Milli Judocu Habibe Afyonlu katıldı.

Çalıştay’a katılan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Hepimizin ortak amacı sporu ve spor kültürünü ilimizde her anlamda daha ileriye taşımak. Tüm paydaşlarımızla kollektif bir ilerleme adına güçlü adımlar atıyoruz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.