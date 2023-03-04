Burhaniye ilçesinde, kadınlar pilates ve yoğa eğitmeni Leyla Baybüke’nin öncülüğünde haftanın 5 günü pilates yaparak stres atıyor.

Burhaniye ilçesinde, kadınlar pilates ve yoğa eğitmeni Leyla Baybüke’nin öncülüğünde haftanın 5 günü pilates yaparak stres atıyor.

Atatürk Spor Salonundaki çalışmalara yaklaşık 100 kadın katılıyor. Atatürk Spor Salonunu dolduran kadınlar, Leyla Baybüke’nin gösterdiği hareketleri yaparlarken, stres atıyorlar. Pilates çalışmasına katılan kadınlar eğitmen Leyla Baybüke’ye teşekkür etti. Mutlu olduğunu anlatan hemşire Fatma Dirgen, “Ben hemşireyim. Bir ay önce buraya geldim. Çok mutluyum. Arkadaş ortamı stres atmak için çok uygun. Eve gidince kendimi rahatlamış olarak hissediyorum. Bütün herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” dedi. 3 çocuk annesi Bilge Biçer de, “Ev hanımıyım. 3 çocuk annesiyim. Arkadaşımın tavsiyesi ile buraya rahatlamaya geldim. Bilmiyordum daha önce böyle bir şey olduğunu. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarla birlikte çok eğleniyoruz. Yaptığımız hareketleri evde anlatmaya çalışıyorum. Komşulara tavsiye ediyorum. Hocamızın burada çok güzel enerjisi var. Hepimizi motive ediyor. Hepimiz mutlu olmaya çalışıyoruz. Çünkü, çok ihtiyacımız var şu günlerde” diye konuştu. Eğitmen Leyla Baybüke de, “Burada bir yıldır çalışıyorum. Spor salonunda çalışıyoruz. Çok mutluyum. 100’e yakın kişi ile pilates yapıyoruz. Meditasyon yapıyoruz. İhtiyaca yönelik ne varsa, omurgalara ne iyi gelecek, vücutlarına ne iyi gelecek elimden geleni yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Ne biliyorsam onlarla paylaşarak mutlu oluyorum. İyi ki buraya geldim. Ankara’dan geldim. İyi ki buradayım. Başta spor salonumuzun müdürü, müdür yardımcıları ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.