Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını sürdürüyor. MHP Kadın kollarının bir organı olan KAÇEP’li bayanlar Ankara’ya çıkartma yaptılar.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını sürdürüyor. MHP Kadın kollarının bir organı olan KAÇEP’li bayanlar Ankara’ya çıkartma yaptılar.

Bu buluşmalar akabinde Balıkesir merkez KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı) Başkanı Bedriye Kurtay Başkanlığında Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin "Engelsiz Yaşam" paneline katıldılar.

KAÇEP Başkanı Bedriye Kurtay, İlçe KAÇEP Başkanları ve Balıkesir’in ilçelerinden gelen MHP’ye gönül vermiş bayanlar adeta Ankara’da faaliyette bulundu. Balıkesir’den gelen heyet daha sonra Ankara Etimesgut Belediyesi’nin hizmete açmış olduğu Türk Tarih Müzesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Enver Demirel ile de görüşme fırsatı bulan KAÇEP’li üyeler burada müzeyi gezerek bilgiler aldılar.