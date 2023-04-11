Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, fidan üreticisi Yunus Göç; Kanal İstanbul için çam fidanı hazırlamaya başladı. Türkiye’de Orman İdaresi’nden sonra en büyük fıstıkçamı fidanı üreticisi olan Göç’ün 7 dekarlık alanda üretimine başladığı fidanların boyu bir metreyi aştı.

Burhaniye’de 19 yıldan bu yana fidan üretimi yapan 73 yaşındaki Yunus Göç, Kanal İstanbul için fıstıkçamı hazırlamaya başladı. Saksılar içinde dikilen fıstıkçamları boylanmaya başlarken, Kanal İstanbul yapılana kadar gövde kalınlıklarının 20-25 santimetreye ulaşacağı kaydedildi.19 yıldan beri fidan üretimi yapan emekli bankacı Yunus Göç, “ Şirketimiz 2004 yılında kuruldu. 2004 yılından beri de ben fıstıkçamı üretiyorum. Fıstıkçamında her yıl sayıyı artırıyoruz. Çünkü Türkiye de fıstıkçamı üreten kimse az. Özellikle fıstıkçamını bizim bölge yapıyor. Kuzey Ege bölgesi yapıyor. Biraz daha profesyonel olarak yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi çamları toprağa saksı ile dikiyoruz. Toprakta 2-3 sene gövde yaptıktan sonra saksısını değiştirip büyük saksılara alıyoruz. Hedefim bu fıstıkçamlarını Kanal İstanbul’a yetiştirmek. Kanal İstanbul faaliyete geçene kadar bunların da çapı aşağı yukarı 20-25 santimetreye kadar ulaşacaktır. Hedefimiz bu şekilde. Kanal İstanbul için hazırladığımız fidan sayısı 2 bin 500 tane. Ama, şu anda benim elimde 18 bin tane fıstıkçamı fidanı var. Bunların ebatları en küçükten en büyüğe kadar değişiyor” dedi.