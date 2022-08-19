Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kamplarına bu yıl da Balıkesir’den katılan gençler, unutamayacağı bir dönem geçiriyor. Her yıl gençlerin heyecanla beklediği kamplarda sportif, sanatsal, kültürel, eğitici birçok faaliyete yer veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kamplarına bu yıl da Balıkesir’den katılan gençler, unutamayacağı bir dönem geçiriyor. Her yıl gençlerin heyecanla beklediği kamplarda sportif, sanatsal, kültürel, eğitici birçok faaliyete yer veriliyor.

Gençlerin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmalarını temin etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen Gençlik Kamplarına Balıkesir’den şimdiye kadar yüzlerce genç katıldı. Ulaşım dahil bütün ihtiyaçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandığı, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapıldığı teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de veriliyor. Balıkesir ili Yaz dönemi Gençlik kampları organizasyonunda gençler 14 dönem olarak 20 farklı kamptan faydalanıyor. Doğa, deniz ve proje gençlik kamplarına 12-25 yaş arası gençler katılabiliyor.

Deniz kamplarında badminton, aqua park, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi ve aktiviteler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları; doğa kamplarında ise tırmanma duvarı, yüksek ip parkuru, flyfox, macera parkuru, paintball, kano, dağ bisikleti, oryantring, okçuluk, at biniciliği, mini golf, rafting, futbol, voleybol, basketbol, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi ve aktiviteler, tiyatro, el sanatları gibi etkinliklerin yer alıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Kamplarımız, gençlerimizin keyifli bir yaz tatil geçirmesi, eğlenirken öğrenmesi, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşmesi, ekranlardan uzak kalması, sorumluluk bilinci geliştirmesi, takım çalışması içinde bulunabilmesi amaçlanıyor. Gençlerimizin akademik çalışmalarının yanında bu tür etkinliklerde bulunmasını çok önemsiyorum. Bugüne kadar yüzlerce gencimiz faydalandı. Kamp dönemi sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.