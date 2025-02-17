"Edebiyatımızda A’dan Z’ye Yazar-Eser-Tür Kılavuzu" ve "Bir Parantezi Kapatabilmek" adlı kitapların yazarı Balıkesirli genç İlknur Kamalı’ya, Celal Bayar Üniversitesi tarafından ‘Yılın Yazarı’ ödülü verildi.

Balıkesirli Yazar, Türkolog ve Gazeteci İlknur Kamalı, "YKS-KPSS Edebiyatımızda A’dan Z’ye Yazar-Eser- Tür Kılavuzu’ eseriyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ‘Yılın Yazarı’ ödülüne layık görüldü. YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve öğretmen adayları için önemli bir kaynak olarak gösterilen kitabın yazarı Kamalı’ya ödülünü Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar verdi.

Kitabıyla ilgili olumlu dönüşler aldığını belirten İlknur Kamalı, Celal Bayar Üniversitesi gibi önemli bir üniversiteden böyle bir ödül aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kamalı, "Celal Bayar Üniversitesi tarafından layık görülmüş olduğum bu ödül beni ziyadesiyle onurlandırdı. Ben bu zamana kadar edebiyatı karşılıksız sevmiştim, bugün bu duygularımın karşılıksız olmadığını gördüm" dedi.