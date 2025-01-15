Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, minik öğrencileri ağırladı. Geri dönüşüm, sürdürülebilir çevre, doğal olaylar, statik enerjinin oluşumu ve doğa insan ilişkisinin ele alındığı eğitimlere 30 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin, sürdürülebilir ve temiz bir çevre bilinciyle yetişmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Balıkesir Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, her gün onlarca çocuğu ağırlıyor. Çamlık’taki merkezi son olarak Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi ve Kuvayi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevinden 30 öğrenci ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı gündüz bakımevlerinden öğrenci ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği ziyaretlerde çocuklara çevre eğitimi verildi.

Çocuklar eğlenerek öğrendi

Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’ndeki çocuklara çevreyi korumanın önemi anlatıldı. Son teknoloji cihazların kullanıldığı alanlarda bilimsel deneylerle miniklerin daha iyi öğrenebilmesi hedeflendi. Geri dönüşüm, sürdürülebilir çevre, doğal olaylar, statik enerjinin oluşumu ve doğa insan ilişkisinin ele alındığı eğitimlerde öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevap verildi. Sunumlarla ve deneylerle desteklenen ziyarette öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Çevreyi korumak için evde neler yapabileceklerini öğrenen çocuklar, yetişkinlere de önemli mesajlar verdi. “Çevremizi temiz tutalım”, “Elektrikli arabalar doğaya zarar vermiyor, doğamızı koruyalım”, “Kızartma yağlarını atık yağların içerisine atmalıyız” diyen öğrenciler, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi ziyaretinden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.