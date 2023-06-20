Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi ve Muharrem Altıntaş işbirliği ile üçüncü köy müzesi Alacaatlı kırsal mahallesinde açıldı.

Yörük kültürünün, tarım ve hayvancılık alanında eski zaman öğelerinin yansıtıldığı sanat galerisi Hacıveliler Konağı Sanat Galerisi Muharrem Özdemir’ın baba ocağının tadilatı ve yıllarca biriktirilen eşyalar ile donatıldı. Köy müzesi ve sanat galerisi içerisinde yöresel kıyafetleri, tarım ve hayvancılık alanında kullanılan aletleri ve köşe yazılarını barındırıyor.

Kent konseyi ve vatandaşlar işbirliği ile galerinin daha da geliştirilmesi ilçeye gelen ziyaretçileri de ağırlaması hedefleniyor.

Hacıveliler Konağı Sanat Galerisi düzenlenen lokma hayrı ile açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Başkan Yavaş “Kültür bir milleti ayakta tutan birbirine bağlayan en önemli bir unsur ve geleceğe taşına bilmesi içinde müzelere kültür taşıyıcılarına sözlü anlatıcı veya yaşayıcı olarak bu işe sahip çıkılmaya ihtiyacı var Alacaatlı mahallemizde 3.köy müzemiz kuruldu ve bu işle ilgili Muharrem Özdemir hocam yıllardır biriktirdiği eserlerini burada kendi eski evinde sergilemeye başladı. Onun açılışını yaptık kendisini tebrik ediyorum sındırgı belediyesi olarak da sanata kültüre doğal şehir unvanına bu şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz Yağcıbedir gibi coğrafi işarete sahip olan sındırgının geleneklerini geleceğe taşıyabilmek çok önemli bizim için bazen bizim yaştakiler için çok normal olan hadiseler gençlerimiz için yani eski şartlarda zor şartlarda nasıl yapıldığını hangi şartlarda yerine getirildiğini anlamak açısından çok önemli çünkü mutfak kısmı kıymet biliyorsunuz kıymet bilenler de geleceği daha iyi kuşananlar Alacaatlı’da açılan yeni müzemiz ve buradaki bir kültür evinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum katkı sunan büyük şehir belediyemiz ve sındırgı belediye personelimizi tebrik ediyorum inşallah bu tür organizasyonlar bu tür yerler daha çok artacak ve geçmiş ile gelecek arasındaki köprü sapa sağlam olacak” dedi.

Büyükşehir belediye başkan vekili Birol Şahin yaptığı açıklamada “Bize düşen Balıkesir büyükşehir belediyesi olarak kent konseyi aracılığımızla bu tip törelerimizi öğreten geleneklerimizi gösteren bunları öğrencilerimizin gençlerimizin doğu biçimde öğrenmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını destekliyoruz ve Muharrem hocam gibi Sındırgı belediye başkanımız gibi Yücel başkanımız gibi kent konseyi başkanlarımız ve oradaki çalışanlarımız bu kültürü yaşatmak zorundayız bizim için en değerli ve varlığımız ve belediyeciliğimizin vasıflarından bir tanesi de bu ben bu tür organizasyonları yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum teşekkür ediyorum sağ olun” dedi.

Köşe yazarı Muharrem Özdemir “ Tarih öğretmeni olduğum için merakım vardı. Daha öncede farklı alanlarda müze kurdum. Baba ocağım Alacaatlı mahallemizde ziyaretçilerinde geçmişi görebileceği böyle bir sanat galerisi yapma hayalimizi gerçekleştirdik. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay ise “ Kültür ve sanatın buluştuğu bir ilçedeyiz. Geçmişin gelecekle buluşması adına güzel bir proje. Emeği geçenleri tebrik ediyorum “ dedi.

Program Sındırgı Belediyesi halk oyunları ekibinin folklor gösterisi ve kurdele kesimi ile son buldu.