Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyenin iş gücünü Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın ardından şimdi de Malatya’nın yaralarını sarmak için harekete geçirdi. 300 iş makinesi 500’ü aşkın personel ile enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek olan ekipler bir yandan da aşevi tırında günlük 15 bin sıcak yemek çıkarıp, yardımseverlerin gıda, giyim gibi ihtiyaç malzemelerini de depremzedelere ulaştıracak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyenin iş gücünü Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın ardından şimdi de Malatya’nın yaralarını sarmak için harekete geçirdi. 300 iş makinesi 500’ü aşkın personel ile enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek olan ekipler bir yandan da aşevi tırında günlük 15 bin sıcak yemek çıkarıp, yardımseverlerin gıda, giyim gibi ihtiyaç malzemelerini de depremzedelere ulaştıracak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için ilk günden bugüne kadar seferber oldu. Depremlerin ardından İçişleri Bakanlığı’nca Osmaniye’ye görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de bölge koordinasyonunu sağlamak, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürmek, depremzedelerin barınma, gıda, giyim gibi ihtiyaçları gidermek için ekibiyle beraber Malatya’da görev yapacak. Geçtiğimiz pazar günü Malatya’ya adım atan Başkan Yılmaz, bölgede barınma, ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçların bir an önce tamamlanması için Balıkesir merkezi ile koordineli olarak çalışıyor. Malatya’nın sorumluluğunun Başkan Yılmaz’a verilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve günlük 15 bin sıcak yemek çıkarabilen Aşevi tırı, WC-Duş TIR’ı ve Mobil Çay Tırı ve 500’ü aşkın personel bölgedeki yaraları sarmak için Malatya’ya geçti. 300’den fazla iş makinesi ve teknik araçlardan oluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş gücü de diğer bölgelerden Malatya’ya doğru yola çıktı. İlaçlama, çöp toplama, çadır - çevre temizliği, su - elektrik arızası gibi işleri yapabilecek 100’e yakın personel de Kahramanmaraş ve Osmaniye’de görev yapmaya devam edecek.