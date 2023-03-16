Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, AK Parti’den milletvekilli aday adayı olmak için istifa etti.

Türkiye’nin ilk kadın Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olan Elvan Bahar Göktepe, 14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili olmak için görevinden istifa etti. Göktepe, AK Parti Balıkesir İl teşkilatına aday adaylığı için başvuru dilekçesini verdi. Göktepe istifasıyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Yaklaşık 4 yıldır, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde üstlendiğim Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görevimden, gösterdiğim çabayı bir adım daha ileriye taşımak için, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmanın doğru olacağını düşünerek istifa ediyorum. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı’nda üstleneceğim yeni görevlerle memleketime, ülkeme yapabileceğim işleri önemsediğimden ve bu yolda çaba sarf etmeye devam edeceğimden hiç birinizin kuşkusu olmasın. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığım sırasında birlikte çalışma fırsatı bulduğum 1133 mahallemizin kıymetli muhtarlarına ve ailelerine, Büyükşehir Belediyesi alleme ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Yücel Yılmaz’a, desteğini sürekli arkamda hissettiğim Balıkesirlilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Göktepe, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığına gelerek başvuru dilekçesini sunarken, İl Başkanı Ekrem Başaran ile bir süre sohbet etti. Başkan Başaran da, milletvekilliği için yola çıkan Elvan Bahar Göktepe’ye başarılar diledi.