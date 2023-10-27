Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamalarının yaşandığı Balıkesir’de caddeler ve dükkanlar kırmızı beyazlı bayraklarla donatıldı.

Pazar günü kutlanacak olan Cumhuriyetin 100. Yılı heyecanı Balıkesir’i sardı. Balıkesir’in cadde ve sokakları kırmızı beyaza bürünürken, esnaflar ise dükkanlarının camlarına Türk Bayrağı astı. Okul öğrencileri ellerindeki Türk Bayraklarıyla Balıkesir’in sokaklarında Cumhuriyetin 100’üncü Yıl coşkusunu yaşamaya başladı. Bazı esnaflar çalışanlarına “Cumhuriyetin 100’üncü Yılı” baskılı tişörtlerle satış yaptı.

Kırmızı beyaz renklerle donatılmış sokak ve caddeler görsel bir şöleni andırdı.