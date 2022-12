Vali Hasan Şıldak başkanlığında Balıkesir’de huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların ele alındığı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Marmara’nın güneyinde geniş bir coğrafyada yer alan, büyüme ve gelişimiyle bölgede önemli bir güzergahta bulunan Balıkesir’in huzur ve güvenliğini temin için yürütülen çalışmaların değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda şube ve ilçe müdürleri tarafından yapılan sunumlarda verilen bilgiler çerçevesinde İl güvenliğinin genel değerlendirmesi yapıldı. Vali Şıldak, toplumun huzurunu bozan olayların türlerine göre analizlerinin de ele alındığı toplantıda vatandaşın tam bir huzur ortamında olması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şıldak, uyuşturucu ile mücadeleden kadına yönelik şiddete birçok konunun görüşüldüğü toplantıda, huzur ve güvenliğin sağlanması için her bir konunun Balıkesir için önemine değindi.

Balıkesir’in yürütülen kararlı çalışmalar ve zamanında uygulanan tedbirlerle her geçen gün asayiş ve güvenlik olarak daha iyi bir seviyeye ulaştığını belirten Şıldak, toplantıda bundan sonraki dönemde üzerinde daha fazla odaklanılacak çalışma alanlarını da tespit ettiklerini ifade etti. Her bir emniyet personelinin üstün görev bilinci ve fedakarlık içinde hareket ettiğini söyleyen Vali Şıldak, Balıkesir’de vatandaşlarımızın her tür suç ve suç unsurundan korunması, meydana gelen asayiş olaylarının en aza indirilmesi için bu kararlılık ve özverinin artarak devam edeceğini vurguladı. Şıldak, hırsızlık, halkın huzur ve sükununu bozan silahlı olaylar, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere bütün olaylarla en dinamik şekilde mücadele edileceğini, özellikle suç odağı haline gelme arzusunda olan hiçbir oluşuma hayat hakkı tanınmayacağını sözlerine ekledi.

Polisevinde yapılan toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Altıeylül ve Karesi İlçe Emniyet Müdürleri ile İl Emniyet Şube Müdürleri katıldı.