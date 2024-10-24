Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi yapıldı. 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “10 Numara Kente 10 Numara Tema” başlığıyla Balıkesir’in ihtiyaçlarını belirlediklerini ve katılımcı, planlı çalışmalarla Balıkesir’in Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı görüşüldü. Sistemin aksamadan çalışmasının en önemli göstergesinin 5 Yıllık Stratejik Plan çalışmaları olduğuna değinen Başkan Akın, “Bildiğiniz üzere bu konudaki hazırlık çalışmalarımızı Mayıs’ta başlatmıştık. Mayıs’ta Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nde Balıkesir’in bütün aktörlerini yan yana getirerek tarımı, turizmi, tarihi, ulaşımı, kültürü, eğitimi, iklimi ve enerjiyi hep beraber konuşmuş ve Balıkesir Stratejik Planını da bunun üzerine kuracağımızı ilan etmiştik. Çünkü hem biliyoruz, hem de inanıyoruz ki Balıkesir, doğru planlandığında, doğru bir strateji izlendiğinde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak” ifadelerini kullandı. “10 Numara Kente 10 Numara Tema” başlığıyla Balıkesir’in ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Başkan Akın, Stratejik Plan Çalışmasını toplamda 13 amaç, 53 hedef, 326 faaliyet ve 228 performans göstergesi ile tamamladıklarını dile getirdi. Akın, tüm bu amaç, hedef ve faaliyetleri hayata geçirebilmek adına 2025-2029 döneminde 184 milyar 310 milyon 700 bin TL tutarında bir bütçe planlaması gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Kent yönetiminde iki önemli husus var”

Kentin tüm unsurlarının yönetime dâhil edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Akın “Bir kent yönetiminde önemli olan iki husus vardır: Katılımcılık ve Planlama. Kentin tüm unsurlarının yönetime dâhil olduğu, önerilerde bulunduğu ve planlı bir şekilde hareket edildiği takdirde sistem aksamadan ve nitelikli bir şekilde ilerler. Biz de Balıkesir’imizde bu yönetim anlayışını tesis etmek için çalışmalarımızı durmadan sürdürüyoruz. Bu planlı dönüşüm sürecimizin önemli bir parçası da gerçekleştirdiğimiz 5 Yıllık Stratejik Plan çalışmalarımızdı. Bildiğiniz üzere hazırlık çalışmalarımıza Mayıs 2024 tarihinde başlamıştık. Bugün de Stratejik Plan Taslağımızı Meclisimizde onayınıza sunuyoruz. Biz, bu geçen 6 aylık süre içinde kentimizin orta ve uzun vadeli geleceğine yön vermek için büyük bir özveriyle ve tüm paydaşlarımızın ortak katılımıyla Balıkesir’imiz için mesai harcadık. Büyükşehir Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini; katılımcılık ve ortak akıl esası ile belirledik” dedi.

“Kentimizin geleceğine birlikte önem vereceğiz”

Balıkesir’i yönetirken ortak aklı esas alacaklarını söyleyen Başkan Akın “Balıkesir’imize gönül vermiş, bu kentin geleceğini düşünen hemşehrilerimle, sizlerle bir olduk, beraber olduk ve çok sevdiğimiz Balıkesir’imiz için gece gündüz çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Kentimizin geleceğine yön verirken Balıkesir’in geleceğinde “ben de varım” diyen herkesin bu yönetimde söz hakkı var. Ortak aklı devreye sokarak Balıkesir’imize çok daha fayda sağlayacağımızdan hiç şüphem yok. Plan çalışmaları kapsamında ilgili kurullarımızı katılımcılık ve ortak akıl esasıyla oluşturarak, 14 Mayıs 2024 tarihinde Strateji Geliştirme Üst Kurul Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ilçe belediye başkanlarımıza süreç ile ilgili bilgiler verdik. Yönetim stratejimiz, projelerimiz ve iş birliklerimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Stratejik Plan Çalışması kapsamında yer alan şehir, paydaş ve kurum analizlerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

“8 bin 335 anket ve görüşme gerçekleştirdik”

Başkan Akın “İlgili mevzuat ve politika belgelerini taradık. Tüm paydaşlarımızı, kentimizin aktif yönetimine dâhil etmek üzere yüz yüze, telefon ve anketler aracılığıyla kentimizin ihtiyaç ve beklentilerini belirledik. Dış paydaşlarımızla 4 bin 745, iç paydaşlarımızla 3 bin 590 anket olmak üzere toplamda 8 bin 335 anket ve görüşme gerçekleştirdik. Bu anketleri kendi bünyemizde yaptık. Dışarıdan herhangi bir hizmet satın almadık. Katılımcı bir anlayışla misyon, vizyon, ilke ve temel değerlerimizi belirledik. Belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak adına hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerimizi tespit ettik” dedi.

“İlçelerimizin özelliklerini tek tek ele aldık”

Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Akın “Bu doğrultuda tüm Balıkesir ailemle birlikte belirlediğimiz vizyonu sizlerle paylaşmak isterim: Sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi çözümlerle yaşam kalitesi yüksek, birlikteliğin güçlendiği, adil, insanı önceleyen, şeffaf, çevreci, sosyal ve dayanıklı şehir Balıkesir Bu vizyona ulaşmak üzere üstlendiğimiz misyon ise; geniş coğrafyamızdaki tüm yurttaşlarımızın gündelik yaşamını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran, herkesin bu kentte yaşamaktan huzur, güven, mutluluk duyduğu, geleceğini bu kentte hayal ettiği bir Balıkesir için adil, yenilikçi ve sürdürülebilir belediyecilik hizmetleri sunmaktır. Biliyorsunuz Balıkesir’imiz geniş bir coğrafya. Bu sebeple kentimizin çeşitli bölgelerinin birbirinden farklı ihtiyaçları veya öncelikleri olabiliyor. Bu süreçte Körfez, Kuzey ve Güney olmak üzere 3 ana bölgeye ayrılan kentimizin yol haritasını belirlerken, ilçelerimizin özelliklerini tek tek ele alarak çalışmalarımızı yürüttük” şeklinde konuştu.

“10 numara kente 10 tema”

“10 Numara Kente 10 Numara Tema” başlığıyla Balıkesir’in ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Başkan Akın “Balıkesir’in ihtiyaçlarını 10 tema başlığı altında masaya yatırdık. Yöneticilerimizle, personelimizle çeşitli toplantılar düzenledik. Bu temalar; Kentsel Ulaşım ve Altyapı, Dayanıklı ve Güvenli Şehir, Şehir Çevre ve İklim Değişikliği, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ekonomik Kalkınma ve İstihdam, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür, Sanat, Spor, Turizm ve Tanıtım, Teknoloji ve İnovasyon, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Şimdi bu 10 temanın tek tek çalışmalarını gerçekleştirdik. Bölge toplantılarımız ve istişarelerimiz sonunda da değerlendirme yapmak üzere iç ve dış paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın katılımıyla Şehir Çalıştayı’nı düzenledik. Ayrıca 5 binden fazla katılımcının yer aldığı ve 30 - 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Dönüşüm Kongresi’nde; 10 farklı temada 40 uzman konuşmacının ve 600’den fazla katılımcının paylaştığı görüşleri de Stratejik Plan Çalışmalarımızda dikkate aldık” dedi.

184 milyar 310 milyon 700 bin TL bütçe planlaması gerçekleştirildi

Kentin geleceğine dair hedef ve amaçları belirlediklerini dile getiren Akın “Stratejik Plan Çalışmamızı toplamda 13 amaç, 53 hedef, 326 faaliyet ve 228 performans göstergesi ile tamamladık. Tüm bu amaç, hedef ve faaliyetleri hayata geçirebilmek adına 2025-2029 döneminde 184 milyar 310 milyon 700 bin TL tutarında bir bütçe planlaması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz olarak vatandaşlarımız, siz kıymetli meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ile ortak akıl çerçevesinde çalışmaya ve kentimizin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak Balıkesir’imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken 2025-2029 dönemini kapsayan stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Balıkesir’imizi birlik ve beraberlik içinde, Kuvayı Milliye’nin dayanışma ruhuna yakışır bir şekilde yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.