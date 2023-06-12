Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, kuraklığa karşı aldığı önlemleri her geçen gün artıyor. Önceki yıl Haziran ayında İkizcetepeler Barajı’nın doluluk oranı yüzde 50,45 iken, bu yıl yağışların azalmasıyla doluluk oranının yüzde 28, 94’e düşmesi üzerine vatandaşlara suyu verimli kullanmaları yönünde uyarılarda bulunan BASKİ’den yapılan açıklamaya göre şehir merkezinin 286 günlük suyu bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın en önemsediği konulardan biri olan “sürdürülebilirlik” ile ilgili çalışmalarını dört koldan gerçekleştiriyor. Vahşi depolama alanlarının ıslahından çöpten enerji üretimine, güneş enerji santrali kurulumundan jeotermalle çalışan tesislere, dere ıslahından denizlerde hayalet ağ temizliğine, sıfır atık caddelerinden atıksız ada projesine ve ileri biyolojik arıtma tesislerine kadar dört koldan gerçekleştirilen çalışmalarla, Balıkesir’in yarınlarını güzelleştirmek için çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), suyun gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması ve tasarrufunun sağlanması noktasında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kişi başına düşen su miktarı giderek azalıyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın ortalama sıcaklığının artması ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle küresel ısınma meydana gelerek kuraklığı tetikliyor. Küresel ısınmanın yanında; su kaynaklarının ekolojik kurallara aykırı kullanımı, nüfus artışı, kirlilik ve yanlış tarımsal sulama yöntemleri bu süreci tetikleyerek kişi başına düşen su miktarı giderek azalıyor. Kaynaklarının; yüzde 45’i yüzeysel, yüzde 55’i yeraltı suyundan oluşan Balıkesir’de, BASKİ denetiminde bin 154 adet sondaj kuyusu bulunuyor. Önceki yıllarda yapılan içme suyu sondajlarının kuyu derinlikleri 50-100 metrelerde ve sağlıklı içme suyu sağlanırken, günümüzde bu derinlik 150-250 metreyi buluyor fakat “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” kriterlerine uygun kalitede olmadığı için arıtılması gerekiyor. Bu da Balıkesir’de suyu daha değerli hale getiriyor.

Kuraklığa karşı ciddi önlemler alınıyor

Kuraklığa karşı ciddi önlemler alan BASKİ Genel Müdürlüğü; Coğrafi Bilgi Sistemi ve suyun tüm döngüsünün takip edildiği yüksek teknolojiye sahip SCADA sistemlerini artırıyor, yenilenen içme suyu şebeke hatları ile kayıp-kaçakla mücadele ediyor, içme suyu depo ve terfilerine rutin olarak bakım-onarımını yaparak debimetrelerinin sayısını artırıp, kontrollerini sağlıyor.

Bunun yanı sıra; şehirdeki Tarımsal Sulama Tesislerinin işletme sorumluluğunu da alan BASKİ, tesislerden faydalanan çiftçilerin akıllı tarım yaparak daha az su kullanmalarını sağlayan modern sulama sistemlerinden damla ve yağmurlama sulama tekniklerine geçmesini teşvik ediyor.

Balıkesir’in suyunu en doğru ve verimli şekilde yönetmek amacıyla kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren BASKİ, bir yandan da çocuklarda ve yetişkinlerde tasarruf bilinci oluşturmak amacıyla; eğitim, etkinlik ve teşviklerini sürdürüyor. “Eğitim küçük yaşlarda başlar.” düşüncesi ile BASKİ, tüm ilçelerde “10 Numara Şehrin 10 Numara Çocukları” projesi dahilinde; anaokulu ile ilkokullarda su tasarrufu ve su bilinci konusunda eğitimler veriyor.

BASKİ; ulusal su verimliliği seferberliği ile “Sende harekete geç Balıkesir” teması ile vatandaşların günlük hayatında su tüketimlerinin ne kadar olduğunu hesaplamayabilmeleri ve su tasarrufu sağlayabilmeleri için “Su Ayak İzi” projesini uygulamaya aldı. İsteyen vatandaşlar, BASKİ Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden https://www.balsu.gov.tr/water/ linkine tıklayarak su ayak izlerini hesaplayabiliyor.

Günde yaklaşık 300 litre sudan tasarruf edebilir

Yağış rejiminin düzensizliği, mevsim geçişlerindeki değişkenlikler ve son yıllarda en kurak ayların yaşanması sebebiyle barajlarda doluluk oranının tahmin edilenin altında kaldığını söyleyen BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal “Özellikle Balıkesir Merkezin içme ve kullanma suyunun karşılandığı İkizcetepeler Barajı’nın su seviyesi; 2022 yılı Haziran ayı doluluk oranı yüzde 50,45 iken, 2023 yılı Haziran ayı doluluk oranı yüzde 28,94’te kaldı. Bu verilere göre şehir merkezinin ortalama 286 günlük suyu bulunuyor. Vatandaşlarımızdan suyu verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını rica ediyoruz. Tıraş olurken, el yıkarken ve diş fırçalarken musluk kapatılmalı, çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu çalıştırılmalı, duşta 5 dakika daha az kalıp, akıtan muslukları tamir ettirerek 1 vatandaş günde yaklaşık 300 litre sudan tasarruf edebilir. Bu da 15 -16 adet damacanaya karşılık geliyor. Yücel Başkanımızın talimatıyla ‘Suyumuza sahip çıkarsak su da bizim geleceğimize sahip çıkar.’ anlayışı ile kurum olarak 7/24 çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.