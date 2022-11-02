Balıkesir’in yüzyıllık halılarının sanatseverlerle buluştuğu “Annelerden Kızlarına Miras Sergisi” temalı çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi Kuva-yı Milliye Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.

Balıkesir’in yüzyıllık halılarının sanatseverlerle buluştuğu “Annelerden Kızlarına Miras Sergisi” temalı çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi Kuva-yı Milliye Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.

Balıkesir Gençlik Merkezi gönüllü gençlerimizin eserlerinin sergilendiği ‘Annelerden Kızlarına Miras’ Sergisi Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesinde sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışını Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak gerçekleştirdi. Müzede, Balıkesir Gençlik merkezleri üyesi gönüllü gençlerin “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılmasında Anne Rolü” projesi ile Balıkesir’in kadim halı motiflerini tuvale aktardığı eserler sergilendi. Gençleri annelerle buluşturarak kültürel mirasın yaşatılması için gerçekleştirilen projede, Türkiye genelindeki bütün Balıkesir halı motifleri tuvale aktarıldı. Proje ile Balıkesir’in kültürel değerlerinin, motiflerinin, renklerinin, en önemlisi yüz yıllık halılarının Balıkesirli anneler aracılığı ile gençlere aktarılması hedefleniyor.

“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılmasında Anne Rolü” projesi; "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılmasında Anne Rolü" projesi ile Balıkesir Üniversitesinde okuyan, gençlik merkezi üyesi gönüllü kızların kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek, potansiyellerinin açığa çıkartılması, bilinçli anne adaylarının yetiştirilmesine imkân sağlanması amaçlarıyla 2019 yılı Ekim ayında Balıkesir Gençlik Merkezinde başlatılmıştı. 1184 saat eğitim verilerek, ulusal müzelerde sergilenen 100 yıllık Balıkesir halı ve kilimlerinin reprodüksiyon çalışması yapılarak 60 eser yeniden canlandırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bu projelere büyük önem veriyoruz. Bu güzel eserlere emek veren gönüllü gençlerimizi, annelerimizi kutluyor, eğitmenlerimize, liderlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.