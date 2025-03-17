Balıkesir’de jandarma ekipleri 10 ilçede 29 farklı adrese, kaçakçılık ve organize suç operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz bir hafta boyunca kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 44 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 7 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bin sahte zeytinyağı, 2 av tüfeği, 2 şarjör, 152 fişek ve 19 bin 400 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyonlarda olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.