Kültür sanat çalışmalarıyla şehrin sosyal hayatına katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki Şile Belediyesi ile ortak bir çalışmaya imza atıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Şile’de coşku dolu bir konsere imza atacak. Gençlik Haftası kapsamında Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası da Balıkesir’de konser verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası, Mayıs ayında gerçekleşecek Gençlik Haftası kapsamında İstanbul’un Şile ilçesinde konser vermeye hazırlanıyor. Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası da Gençlik Haftası’nda Balıkesir’de konser verecek.

Hazırlıklar başladı

MOD 10 Gençlik Orkestrası Şefi Umut Ayral, iki belediyenin yapacağı ortak konser çalışmalarıyla ilgili teknik görüşmeleri yapmak üzere İstanbul Şile Belediyesi Celadet Moralıgil Müzik Okulu’nu ziyaret etti. Okulun eğitim faaliyetlerini yöneten Şef Sinan Deniz Akbay ve eğitmen Nazlıcan Üzeltürk’ün küçük yaşlardan itibaren bu okulda eğitim aldıklarını dile getiren MOD10 Gençlik Orkestrası Şefi Umut Ayral, iki orkestra arasında gerçekleşecek olan iş birliğinin geleceğe taşınacağını hedeflediklerini de ifade etti.