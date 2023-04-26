Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü depremden etkilenen Gaziantep’te çalışmalar yürütecek olan 10 gönüllü öğretmeni deprem bölgesine yolcu etti.

Fiziksel ihtiyaçlar kadar psikolojik ihtiyaçların da önemli olduğu bilinciyle depremin ilk günlerinden bu yana gönüllü öğretmenler tarafından deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek hizmeti sürdürülüyor.

Depremden etkilenen çocukların kalplerinde ve akıllarındaki depremin izlerini silmek, günlük hayata uyumlarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gönüllü öğretmenler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremin yıkıcı etkisiyle zarar gören çocuklar diğer tüm illerdeki öğrenciler gibi eğitim öğretim faaliyetlerini sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri konusunda da psikolojik açıdan destekleniyor.

Türkiye’ye en uzun geceyi yaşatan 6 Şubat deprem felaketinin ardından özverili çalışmaları konusunda Balıkesir eğitim ailesini her zaman destekleyen ve teşekkürlerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve Müdürü Onur Aydın eşliğinde depremden etkilenen Gaziantep’te çalışmalar yürütecek olan 10 gönüllü öğretmeni yolcu etti.