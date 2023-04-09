Bütün Türkiye’yi derinden üzen büyük depremin ardından, Balıkesir deprem bölgesine gönderilen yardımlar çok güçlü destekle katkı sağlıyor.

Afet bölgesine Balıkesir’den gönderilen yardımlarla yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede başlangıcından itibaren görev alan kamudan 4 bin 58 ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 637 personelle insan gücü desteği sağlanıyor. Personel desteğinin yanı sıra; şu ana kadar 447 araç, 388 iş makinası, 11 ambulans, 7 itfaiye, 1 akaryakıt ve 17 su tankeri, 9 uçak ve 10 jeneratör gönderilen desteğe teknik güç kazandırıyor. Depremin hemen ardından bölgedeki afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için ise; bin 56 yardım tırı, bin 176 çadır, 80 konteyner, 3 aşevi, 30 mobil duş, 32 mobil tuvalet ve 12 cenaze aracı da gönderilen yardımlar arasında yer aldı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yardımlara ilişkin sayıları paylaşan Vali Şıldak, birlik ve beraberlikle yaraların sarılmasına destek veren kamu ve özel kurumlar ile Balıkesirlilere teşekkür etti.