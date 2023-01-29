Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun "Yeni Yıla Merhaba" konseri ilgi gördü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun "Yeni Yıla Merhaba" konseri ilgi gördü.

Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Tuğrul Atatüre’nin şefliğini üstlendiği koronun konserini izleyen yaklaşık 250 müziksever şarkılara eşlik etti. Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Korosunun 6 aydan beri hazırlandığı Yeni Yıla Merhaba konseri izleyenleri coşturdu. Dernek Başkanı Cavit Dedeşah’ın da içinde bulunduğu 30 kişilik koronun seslendirdiği 26 şarkı büyük ilgi görürken, izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah, koro şefi Tuğrul Atatüre’ye teşekkür ederken bir buket çiçek takdim etti. Konseri izleyenler de koro şefi ve üyelere teşekkür etti.

Konser için 6 ay hazırlık yaptıklarını anlatan koro şefi Tuğrul Atatüre, "Bu benim ikinci konserim. Bizim şiarımız, Türk müziğinin unutulmamasını sağlamak, halkımızın da beğenisini kazanacak eserleri duyurmaktır. Duyulanları da en iyi şekilde icra etmektir. Tamamen amatör saz ve seslerden oluşan bir koromuz var. Dolayısı ile sazımızda profesyonel yok. Koromuzda profesyonel yok. Eğlendirmek tabi şarttır. İyi bir şeydir. Fakat eğlenirken, öğretmek maharet ister. Dolayısı ile bizim derneğimizin şiarı budur. Hem eğlendireceğiz, hem öğreteceğiz" diye konuştu.

Konseri beğendiğini anlatan Atilla Encim, "Gönül Dostlarının yapmış olduğu konser gayet güzeldi. Çok neşeli ve eğlenceli geçti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" derken, gurbetçi Fahir Sayan da, "Konserde babam Yılmaz Sayan da söylüyor. İyi ki geldim. Güzel bir konser oldu. Çok memnun kaldım" diye konuştu.