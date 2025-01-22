Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişiye ait 15 adrese operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, bin 160 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 80 gram esrar maddesi ve 65 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: iha