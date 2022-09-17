Balıkesir’in Kepsut ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını ile ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yangına ilk etapta 2 helikopter 10 arazöz ile müdahale edilirken bu sayı daha sonra 19 arazöz, 5 dozer ve 10’dan fazla yangın söndürme helikopterine yükseldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yangının olduğu arazinin engebeli olması çalışmaları da zorlaştırıyor.