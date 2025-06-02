Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında yer alan yangın emniyet yolları ve şeritlerinin bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda yürütülen çalışmalarla, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler alınıyor. Yangın emniyet şeritlerinin yeniden açılmasıyla birlikte, yangına müdahale ekiplerinin ulaşım kabiliyeti artırılırken, yangının yayılımını önleyecek doğal bariyerler de güçlendiriliyor.
Ekipler, mevcut yangın emniyet yollarında temizlik, genişletme ve düzenleme işlemleri yaparak, sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İHA