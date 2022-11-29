Balıkesir’in yeni alışveriş merkezi Avlu’da aniden alev alan elektrikli motor korku dolu anlar yaşattı. Park alanında aniden alev alan motorsiklet vatandaşların 112’ye telefon etmesiyle olay yerine hemen intikal ederek, yanan motorsiklet söndürüldü. Olay yerine gelen vatandaşları polis ekipleri yangın esnasında yanan motorun yanına yaklaşmasını engelledi. Yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’de Avlu olarak bilinen yeni alışveriş merkezinde otoparka konulan motorbisiklet park halinde aniden yandı. Yanan motorsiklete İtfaiye Grup amirliğine bağlı ekipler anında müdahale ederek söndürdü.

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