Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı gerçekleştirdiği ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 72 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı gerçekleştirdiği ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 72 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Manyas ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda 46 aranan şahıs yakalanmış, 23 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 61 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; 26 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.