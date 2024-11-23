Balıkesir’in Edremit ilçesi sahil kesiminde bulunan mahallelerde kısa süreli yağmur etkili oldu.

İzmir-Çanakkale kara yolu Kadıköy-Altınkum ve Akçay mahalleleri kara yolunda aşırı yağmur nedeniyle görüş açısı zaman zaman sıfıra düştü. Araçlar yolda kaldı ve bölgede çok sayıda evi su bastı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri ihbarları anında değerlendirirken yağış nedeniyle Akçay’da ağaç ve elektrik direği devirdi. Novada AVM-Koçtaş arkasında bir araç kara yolunda terk edilmiş şekilde bulundu. Bölgedeki iş yerleri sular altında kaldı. Kalkım yolunda heyelan tehlikesi yaşandı. Motosiklet sürücü sınavı yağışlar nedeniyle iptal oldu. İtfaiye ekipleri yağmur sonrası ilk anda gelen 36 ihbara karşı müdahalesi sürüyor.