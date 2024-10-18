Balıkesir’de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 100 gram metamfetamin, 135 gram esrar ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlem yapılan şahıslardan 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçları ile mücadele kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında 35 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde; 100,26 gram metamfetamin, 135,05 gram esrar, 122 sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 0,32 gram sentetik kannabinoid ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 45 şüpheli şahsa işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan bir şahıs ise yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde adli makamlara sevk edilen 6 şahıs ise tutuklandı.