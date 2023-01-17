Balıkesir’de Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 229 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 94 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 229 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 94 şahıs tutuklandı.

Küçükçekmece’de 80 bin liralık hırdavat malzemelerini çalan şahıs kamerada Küçükçekmece’de 80 bin liralık hırdavat malzemelerini çalan şahıs kamerada

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda, aranan 229 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 94 şahıs ise tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 28 adet ruhsatsız tabanca ve 166 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve 164 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 661 gram metamfetamin, 132 adet sentetik ecza hap, 103 gram bonzai, 27 gram eroin, 21 gram esrar, 17 adet ecstasy hap, 1 gram skunk, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirildi.