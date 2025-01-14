Balıkesir’de polis ekipleri tarafından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" suçundan aranan ve Burhaniye adli makamlarınca hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.