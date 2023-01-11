Yapılan çalışmada yakalanan M.R.T., S.Y., E.Y., G.T ve T.R.O çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenen 5 şüpheli şahsın bulunduğu kamyonette narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan çalışmada; 544.50 gram metamfetamin, 1 ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte 2 adet 7.65 mm çapında tabana fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 544 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,

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