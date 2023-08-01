Balıkesir’de narkotik polis ekiplerinin son 1 haftada il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı, 77 şahıs ise haklarında yapılan adli işlem sonucu serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 87 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı; 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 70 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 783 adet sentetik ecza hap, 210 gram metamfetamin maddesi, 83 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 5 gram kokain, 3 gram skunk maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.