Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 2 araç ve 3 ikamet adresine eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda 105 adet sentetik uyuşturucu hap, 104 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 7 gram kubar esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit 13 bin Türk Lirası ele geçirdi.

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Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA