Balıkesir, Ayvalık ve Edremit polisinin uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir, Ayvalık ve Edremit polisinin uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde yapılan 4 ayrı çalışmada 13 zanlının araçlarında ile ikametlerinde yapılan aramada; 489 gram metamfetamin, 9 kilo 408 gram esrar, 32 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 tabanca ve 4 şarjör, 1 tüfek, 11 fişek, 11 iz fişeği, 16.2 litre kaçak/sahte alkol, 1 payp aparat ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan 8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan, 5 şüpheliye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.