Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde emekli albay, Amerika’ya 1 ton şeker otu ihraç etti. Burhaniye’de yaşayan Emekli Albay Selahattin Güvenç (72), ürettiği şeker otunu (stevia) Almanya ve Hollanda’dan sonra Amerika’ya da ihraç etti.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde emekli albay, Amerika’ya 1 ton şeker otu ihraç etti. Burhaniye’de yaşayan Emekli Albay Selahattin Güvenç (72), ürettiği şeker otunu (stevia) Almanya ve Hollanda’dan sonra Amerika’ya da ihraç etti.

Burhaniye’de yaklaşık 15 yıl önce başladığı şeker otu (stevia) tarımından olumlu sonuç alan Emekli Albay Selahattin Güvenç, yaklaşık 2 bin dekarlık alanda ekimini yaptırdığı şeker otunun (stvia) kurutulmuş yapraklarını ihraç etmeye başladı. Özel olarak ambalajlanmış 10 bin kutu şeker otu yaprağını Amerika’ya gönderen Güvenç, şeker otu ekstrasyonunun limonata ve baklavada kullanılmaya başlandığını söyledi.

Yetiştirdiği fideleri yurt içinde satan Güvenç, üretilen yaprakları da kurutarak ihraç etmeye başladı. Şeker otu üretiminde başarılı olduklarını anlatan Güvenç, “Şimdi biz 15 senedir uğraştığımız steviada artık sonuçları almaya başladık. Fidesini üretip çiftçiye verdik. Tarımını yaptırdıklarımızın yapraklarını satın aldık. Yani çiftçimizin tarımını yaptığı ürünü nereye vereceğim diye sorunu kalmadı. Yaprakları özel paketledik. Azot gazı ile içine koyarak ambalajladık ve Amerika’ya gönderiyoruz. Bu arada, bir kısmını böyle yurt dışına ihraç ettiğimiz gibi, bir kısmını da sanayide kullanmak için ekstrasyon haline getirttik. Limonatada ve baklavada kullanılmaya başlandı. Artık bizim halkımız sağlıklı, şekere alternatif doğal tatlandırıcıyı tüketecek ve sağlıklı olacaktır” dedi.