Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde zeytin hasadı başlarken, erken hasat zeytinyağları da kaliteli çıktı. Yörede ürün rekoltesi ve yağdaki kaliteye sevinen üreticiler, zeytinyağı fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde zeytin hasadı başlarken, erken hasat zeytinyağları da kaliteli çıktı. Yörede ürün rekoltesi ve yağdaki kaliteye sevinen üreticiler, zeytinyağı fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Edremit Körfezi’ndeki yüzlerce zeytinyağı fabrikası zeytin sıkımına başladı. Fabrikaların laboratuvarlarında yapılan analizlerde, erken hasat zeytinyağlarının 03 ile 08 dizyem arasında çıkması üreticileri sevindirdi. Fabrikaların musluklarından altın sarısı zeytinyağı akarken, zeytinyağı fiyatlarının açıklanması istendi. Yağların kaliteli olduğunu anlatan Tariş Zeytinyağı Eksperi Nazlı Özdemir, “Burada eksperim. Burada kaliteye bakıyorum. Yağlarımız 03-05 oranlarında çıkıyor. Bunlar kaliteli yağlardır. Randımanlarımız da güzeldir. Bereketli sezonlar diliyorum çiftçilerimize” dedi.

Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk de, “Bölgemizde 2022-2023 zeytin sezonuna başlamış bulunmaktayız. Üreticilerimiz yoğun bir şekilde zeytin hasadına başladı. Bu sene elde edilen yağlar gayet güzel. 03-05-08 dizyem çıkıyor. Gerçekten kalitesi ve nefaseti güzel yağlar. Burhaniye bölgemizin Kuzey Ege Yağları bu yıl da oldukça kaliteli çıkıyor. Rekoltemiz geçen yıla göre aşağı yukarı yüzde 50 daha fazla. Bu da üreticiyi memnun etmektedir. Ürünün bol olması her önden üreticiyi sevindirmektedir. Fakat üreticiler fiyatların iyi olmasını beklemektedirler” diye konuştu.

Üretici Tevfik Gümüş ise, “Ben Balıkesir Bigadiç’ten geliyorum. 3 seneden beri zeytincilik yapıyorum. Geçen sene de çok kaliteli yağ aldık. Bu sene hem ürün fazla, hem de kalite yüksek. İnşallah, Allah bereketini verir. İnşallah, hayırlı olur bütün üretici arkadaşlarımız için. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ahmet Korkmaz da, “Bu sene mahsul güzel. İnşallah yağlarımız da kaliteli çıkıyor. İnşallah, güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olur” dedi.