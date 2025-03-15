Balıkesir’de üniversite öğrnecilerin sınav haftası toplu ulaşım ücretsiz olacak. Balıkesir Üniversitesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine, vize haftası boyunca geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

17-21 Mart günleri arasında bahar yarı yılı vize sınavlarına girecek olan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri bu günler arasında Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak okullarına ulaşımlarını sağlayacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri de 7-11 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Yarıyılı vize sınavları için kampüse ve ek binalara ulaşım sağlayan belediyeye ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.