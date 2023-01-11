Balıkesir’de Uluslararası Henri Bergson paneli düzenlendi.

Balıkesir’de Uluslararası Henri Bergson paneli düzenlendi.

Balıkesir, uluslararası bir panele ev sahipliği yaptı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan panel yaklaşık 2 saat sürdü. Balıkesir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara’nın katıldığı panele kalabalık dinleyici grubu da dikkat çekti. Sadece Balıkesir’den değil; aynı zamanda İzmir, Manisa, İstanbul gibi çevre illerden de panele katılım oldu. Henri Bergson paneli, ANASEM’in (Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği) koordinatörlüğünde, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi İşbirliğiyle düzenlendi.

Balıkesir’i Türkiye’nin Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi yapmak hedefindeyiz

Panele katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, yaptığı kısa selamlama konuşmasında Balıkesir’i Türkiye’nin ve dünyanın bir kültür, sanat ve bilim merkezi yapmak istediklerini ifade etti. Henri Bergson’un metafizik anlayışı ve sezgiciliğinin başta kişisel hayatı olmak üzere, Çağdaş Türk düşüncesine epeyce etkili olduğunu ifade eden Birol Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak böyle Uluslar arası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Vali Yardımcısı Şükür Kara paneli yönetti

Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara’nın yönettiği panelde Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan Henry Bergson’un metafizik anlayışı, Yeni Bulgaristan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kristian Bankov Henri Bergson’un Dil Felsefesini, Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özsarı ise Henri Bergson’un çağdaş Türk düşüncesine ve edebiyatına etkisini anlattı. Çok sayıda üniversite öğrencisi, öğretim üyesi, felsefe öğretmeni ve felsefeye meraklı dinleyicilerin katıldığı Henri Bergson paneli soru-cevap bölümüyle sona erdi.