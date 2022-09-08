Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde düzenlenen kongreye 150 dolayında bilim adamı katılıyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde düzenlenen kongreye 150 dolayında bilim adamı katılıyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Yersan ile Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı İzzet Karahan’ın işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi’nin ilk günü açılış konuşmaları yapılırken, emeği geçenlere de plaket verildi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, yaptığı konuşmada kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kongrede 4 gün boyunca toplam 60 sözlü sunum, 30 görsel sunum, iki eğitim semineri ve bir de panel yapılacak.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yersan, “Düzenlediğimiz kongre, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin, yerel düzeyde de Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği bir kongre. Uluslararası düzeyde ikinci, ulusal düzeyde de 7’ncisini düzenlediğimiz bir etkinlik. Tabii bizim mesleğimiz açısından farmakoloji ve toksikoloji bütünlüğü içerisinde ilaç ile ilgili bilginin verilmesi ve zehirle ilgili bilginin verilmesi son derece önemli. Dolayısıyla meslektaşlarımızın, akademisyenlerin bir araya geldiği sosyal bir etkinlik, bilimsel bir etkinlik niteliğinde 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir kongre” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan da, “Düzenlediğimiz kongre uluslararası düzeyde veteriner farmakoloji camiasının ikinci kongresi. 7’nci olarak da Türkiye çapında ulusal bir kongre niteliğinde bir kongre. Kongremiz, toplam 60 sözlü sunum, 30 tane görsel sunum, iki tane eğitim ve bir panelden oluşmaktadır. Türkiye’deki farmakoloji toksikoloji yönünden hayvancılık sektörünün özellikle Türkiye’deki hayvancılıkta antibiyotik kullanımına yönelik özel bir panel de düzenlenecektir. Uluslararası anlamda doğrudan doğruya Sudan, Somali olmak üzere Afrika ülkelerinden 5 tane, Polonya’dan bir tane, bunun yanında da Azerbaycan’dan bir tane bilim adamı doğrudan doğruya katılmakta. Online sunumlar şeklinde ise Almanya, ABD, Yunanistan, Kore ve Japonya’dan toplam 8 tane bilim adamı sunum yapacaklardır. Toplam katılımcı sayımız 150 civarındadır. Bunların 120-130‘u bilim adamı niteliğinde olan, farmakoloji toksikoloji camiasından olan insanlar. Geri kalanları da bunlara refakat eden çeşitli mesleklere mensup insanlardır” diye konuştu.