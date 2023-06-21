Balıkesir genelindeki huzur ve güven ortamının temininin yanı sıra yaz mevsiminde turizm dolayısıyla nüfus artışı beklenen ilçelerde yapılan çalışmaların ve hazırlıkların ele alındığı Güvenlik Değerlendirme toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Ali Yıldız ve Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır tarafından yapılan sunumlarda İlimizde son üç yılda yaşanan olaylarla ilgili bilgi verildiler. Asayiş, trafik, terörle mücadele, narkotik gibi bir çok başlığın yer aldığı sunumlarda olayların ilçelere göre dağılımının yanı sarı, olayların yıllara göre karşılaştırılması yapıldı.

Toplantıda yaz mevsiminde asayişin ve güvenin temini için alınan tedbirler görüşülürken, İl güvenliğinin genel değerlendirmesi de yapıldı.

Vatandaşın tam bir huzur ortamında olması için çalışmaların koordinasyon içinde devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Şıldak, yaz aylarında körfez bölgesinde yaşanan nüfus artışı dolayısıyla haziran ayından itibaren temmuz, ağustos, eylül döneminde daha etkili, görünür ve güçlü bir kolluk yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. “Geçmiş yılların tecrübelerini, yaşadığımız olayları, gösterdiğimiz yaklaşımları, eksik kaldığımız noktaları da bilerek hareket ediyoruz. Ben ayrıca seçim sürecini sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi de yaz sezonu başlıyor. Böyle zor ve hassasiyet gerektiren dönemlerin başında sizlerle bir araya gelmeyi, istişarede bulunmayı, düşüncelerimizi paylaşmayı, yaklaşımlarımızı ortaya koymayı önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Devletin vatandaşın hizmetinde olduğu anlayışıyla çalışmaların koordinasyon içinde sürdürüldüğünü söyleyen Vali Şıldak, “Bu hizmetleri sağlarken en önemli görev vatandaşın huzurunu ve güvenini temin etmektir. Bu noktada her birimizin devletimiz adına sürdürdüğü görevler en kutsal ve en öncelikli görevlerdir. Çünkü sokakta yürüyen vatandaşımız güven duymuyorsa, yeterince kendini güvende hissetmiyorsa, toplumda hiçbir alanda verimli bir çalışma ve üretkenlik mümkün olamaz. Sağlık önemli, turizm önemli diyoruz ama bu alanları uygun ortamlara kavuşturmak için sizlerin gayretli çalışmasıyla yürütülen asayiş hizmetleri en önde geliyor. Suçun oluşumunu önleyici faaliyetler de en önemli unsurdur. Huzurun ve güvenliğin temini noktasında kolluk amirlerimizin dirayet ve yönetimiyle, kolluk kuvvetlerimizin varlığıyla birçok olayı önlediğimizi bilmenizi isterim. Gerek planlı gerekse anlık uygulamalarla başarılı çalışmalara imza atıyorsunuz. İlimizde her geçen gün asayişin sağlanmasında ilerleme kaydediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenleyici olma bilinciyle, olaylar yaşanmadan tedbir alınmasının önemine değinen Şıldak, “Şimdi önemli bir nüfus yoğunluğu yaşayacağımızı öngördüğümüz turizm sezonumuzda vatandaşımızın tatillerini huzurlu bir şekilde yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve koordinasyonla sürdüreceğiz. Bilhassa turizm bölgemiz bizim vitrinimizdir. İl genelinde olduğu gibi bu ilçelerimizde yaz sezonunda bütün hizmetlerin dört dörtlük olmasını önemsiyorum. Siz de bakış açılarınızı buna göre belirleyin” dedi.

Balıkesir Öğretmenevinde Vali Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Erdek Kaymakamı A. Atakan Atasoy, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Gömeç Kaymakamı Şeref Gülser, Marmara Kaymakamı Koray Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Ali Yıldız, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, Emniyet ve Jandarma şube müdürleri ile ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.